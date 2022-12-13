Маунт — трансферная цель «Ювентуса». Аллегри — большой поклонник игры хавбека «Челси»
Поделиться
Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт входит в сферу интересов «Ювентуса». Главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри – большой поклонник игры 23-летнего футболиста и хотел бы видеть его в своём составе. Об этом сообщает Calciomercatoweb.
По сведениям источника, «Ювентус» готов расстаться с полузащитниками Уэстоном Маккенни и Адриеном Рабьо, а также вряд ли продлит аренду Леандро Паредеса из «ПСЖ».
Мэйсон Маунт — воспитанник «Челси». Он находится в структуре команды свыше 17 лет. В 26 матчах за команду в нынешнем сезоне Маунт забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
11:16
-
11:06
-
11:04
-
11:01
-
10:42
-
10:36
-
10:28
-
10:26
-
10:16
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:48
-
09:41
-
09:35
-
09:25
-
09:17
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:30
-
08:30
-
07:57
-
07:16
-
06:24
-
06:03
-
05:27
-
04:51
-
04:49
-
04:47
-
04:40
-
04:21
-
04:06
-
03:44
-
03:42
Партнерский контент