Маунт — трансферная цель «Ювентуса». Аллегри — большой поклонник игры хавбека «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт входит в сферу интересов «Ювентуса». Главный тренер итальянской команды Массимилиано Аллегри – большой поклонник игры 23-летнего футболиста и хотел бы видеть его в своём составе. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

По сведениям источника, «Ювентус» готов расстаться с полузащитниками Уэстоном Маккенни и Адриеном Рабьо, а также вряд ли продлит аренду Леандро Паредеса из «ПСЖ».

Мэйсон Маунт — воспитанник «Челси». Он находится в структуре команды свыше 17 лет. В 26 матчах за команду в нынешнем сезоне Маунт забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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