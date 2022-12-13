В Саудовской Аравии опровергли, что игроки получили по «Роллс-Ройсу» за матч с Аргентиной

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Яссер Аль‑Мисехаль опроверг, что футболисты сборной получили по автомобилю «Роллс-Ройс Фантом» за победу над Аргентиной (2:1) на групповом этапе чемпионата мира. Ранее сообщалось, что такой подарок игрокам сделал саудовский принц.

«Нет, нет, нет. Наши игроки играли с гордостью, представляя свою нацию. Им выпала честь и удача представлять сборную в историческом матче с Аргентиной. Слухи не соответствуют действительности. Конечно, у них был бонус, но это был нормальный бонус. Для этого есть регламент. Они не играют за бонусы, они играют за свою страну. Чтобы сделать свою историю. Многие из них прославились после победы над Аргентиной», — приводит слова Аль-Мисехаля Marca.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик: