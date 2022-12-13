Златан Ибрагимович: у меня нет эго 10-летней давности. Я встал взрослее и ответственнее

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как изменился за 10 лет.
«Конечно, у меня больше нет эго десятилетней давности. Сегодня я другой, более взрослый, более ответственный. Я отдаю себя в распоряжение молодых игроков и тренера, он тот, кто решает. Я больше не думаю, что могу всё делать сам, я уважаю каждый выбор, даже если не получаю за это вознаграждение.
Я в порядке, совершенствуюсь день ото дня, следую пути, который мы сами себе выбрали. «Милан» скучает по Ибре, но верно и обратное: Ибра скучает по «Милану».
Моё возвращение? Нет установленного графика возвращения, я не эксперт в области лечения травм, и было бы неправильно назначать точную дату. Если бы было желание, я был бы в стартовом составе в первой игре в сезоне. Но я больше так не думаю. Когда буду готов, буду играть.
Я не могу выйти на поле только потому, что меня зовут Ибрагимович, и, возможно, провести игру пешком. Если я там, то должен оказывать влияние, в противном случае лучше быть запасным или смотреть матч с трибун», — приводит слова Ибрагимовича Calciomercato.com.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик:
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