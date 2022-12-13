Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович: у меня нет эго 10-летней давности. Я встал взрослее и ответственнее

Златан Ибрагимович: у меня нет эго 10-летней давности. Я встал взрослее и ответственнее
Комментарии

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, как изменился за 10 лет.

«Конечно, у меня больше нет эго десятилетней давности. Сегодня я другой, более взрослый, более ответственный. Я отдаю себя в распоряжение молодых игроков и тренера, он тот, кто решает. Я больше не думаю, что могу всё делать сам, я уважаю каждый выбор, даже если не получаю за это вознаграждение.

Я в порядке, совершенствуюсь день ото дня, следую пути, который мы сами себе выбрали. «Милан» скучает по Ибре, но верно и обратное: Ибра скучает по «Милану».

Моё возвращение? Нет установленного графика возвращения, я не эксперт в области лечения травм, и было бы неправильно назначать точную дату. Если бы было желание, я был бы в стартовом составе в первой игре в сезоне. Но я больше так не думаю. Когда буду готов, буду играть.

Я не могу выйти на поле только потому, что меня зовут Ибрагимович, и, возможно, провести игру пешком. Если я там, то должен оказывать влияние, в противном случае лучше быть запасным или смотреть матч с трибун», — приводит слова Ибрагимовича Calciomercato.com.

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана». Видеоролик:

Новость по теме
41-летний Ибрагимович рассказал, почему не завершает карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022