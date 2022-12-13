Энрике — о Пике: я бы пошёл вместе с ним воевать

Бывший главный тренер «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике высказался об экс-защитнике сине-гранатовых Жераре Пике.
«Он очень похож на меня, весёлый, игривый парень, который смотрит на жизнь через другую призму. Он смотрит на вещи в перспективе. У меня нет претензий к Жерару как к футболисту в профессиональном плане Он гиперконкурентный, и я бы взял его с собой воевать», — приводит слова Энрике Football Espana в «Твиттере».
35-летний Пике объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним матчем для защитника стала игра 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0), а в заявку каталонского клуба на встречу с «Осасуной» Пике попал из-за вынужденных обстоятельств и получил красную карточку на скамейке за оскорбления арбитра.
Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик:
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