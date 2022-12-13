Ивана Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату. Видео

Супермодель и бывшая мисс Хорватия Ивана Кнолль в очередной раз выложила ролик, ставший вирусным в соцсетях. На нём девушка случайно попадает мячом между ног хорватскому фанату.
Два болельщика держали таблички с названиями сборных, а Кнолль должна была попасть по одной из них, тем самым предсказав победителя. Однако хорватскую супермодель подвёл прицел, и она направила мяч прямиком между ног одному из фанатов, державших табличку. Парень сначала согнулся от боли, а потом с улыбкой дал девушке «пять».
Кнолль случайно попала мячом между ног хорватскому фанату:
Напомним, Ивана Кнолль привлекает к себе внимание на ЧМ-2022 в Катаре пикантными нарядами. Некоторые жители Катара критикуют её, остальные — любуются.
Сборная Хорватии вышла в полуфинал чемпионата мира в Катаре, обыграв в четвертьфинале Бразилию (1:1, 4:2). За выход в финал мундиаля хорваты сыграют со сборной Аргентины.
- 13 декабря 2022
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