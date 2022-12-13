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Рабьо и Юпамекано могут пропустить матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко

Рабьо и Юпамекано могут пропустить матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко
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Футболисты сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано и Адриен Рабьо могут не сыграть в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко, сообщает L'Equipe.

Рабьо и Юпамекано пропустили тренировку национальной команды, которая прошла сегодня, 13 декабря. Защитник «Баварии» также пропустил вчерашнее занятие из-за боли в горле. Сообщается, что Рабьо тоже подхватил простуду. Оба футболиста тренировались в спортзале, пока остальные игроки сборной Франции готовились к матчу в общей группе.

Матч 1/2 финала чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится завтра, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00. Днём ранее состоится другой полуфинальный матч, в котором сойдутся сборные Аргентины и Хорватии. Финал ЧМ-2022 пройдёт 18 декабря.

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