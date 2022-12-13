«Арсенал» обыграл «Милан» в контрольном матче
Поделиться
Завершилась игра, в которой встречались лондонский «Арсенал» и итальянский «Милан». Канониры одержали победу со счётом 2:1.
На 21-й минуте счёт открыл игрок «Арсенала» Мартин Эдегор, а на 42-й минуте Рис Нельсон удвоил преимущество лондонского клуба. На 78-й минуте Фикайо Томори отыграл один мяч.
В следующем матче «Милан» встретится с «Ливерпулем», а «Арсенал» — с «Ювентусом». Ранее, 8 декабря, «Арсенал» обыграл «Лион» со счётом 3:0.
В нынешнем сезоне «Арсенал» располагается на первой строчке в таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты набрали 37 очков в 14 матчах лиги. «Милан» располагается на втором месте в чемпионате Италии. В активе клуба десять побед и три ничьих в 15 матчах лиги.
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
20:36
-
20:28
-
20:26
-
20:20
-
20:07
-
19:53
-
19:45
-
19:33
-
19:25
-
19:18
-
19:16
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:43
-
18:43
-
18:40
-
18:20
-
18:18
-
18:18
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
17:51
-
17:48
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
17:24
-
17:13
-
17:01
-
17:00
-
16:47
-
16:44
Партнерский контент