«Арсенал» обыграл «Милан» в контрольном матче

Завершилась игра, в которой встречались лондонский «Арсенал» и итальянский «Милан». Канониры одержали победу со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт открыл игрок «Арсенала» Мартин Эдегор, а на 42-й минуте Рис Нельсон удвоил преимущество лондонского клуба. На 78-й минуте Фикайо Томори отыграл один мяч.

В следующем матче «Милан» встретится с «Ливерпулем», а «Арсенал» — с «Ювентусом». Ранее, 8 декабря, «Арсенал» обыграл «Лион» со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне «Арсенал» располагается на первой строчке в таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты набрали 37 очков в 14 матчах лиги. «Милан» располагается на втором месте в чемпионате Италии. В активе клуба десять побед и три ничьих в 15 матчах лиги.