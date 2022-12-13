Ибрагимович ответил на вопрос о сроках возвращения на поле

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос о сроках восстановления после травмы.

«Если бы это зависело от меня, я бы вернулся к первому матчу в чемпионате. Но, к сожалению, так не получится, нет даже приблизительных сроков. Я вернусь, как только буду готов. У меня уже есть опыт после моей первой травмы – иногда, если ставить цели, можно не быть готовым до конца.

До сих пор не знаю, когда это будет, но важно то, что я следую всем шагам, чтобы вернуться успешно, потому что не хочу, чтобы Ибрагимович играл за свои прошлые заслуги. Я хочу добиться результатов, когда вернусь, в противном случае я отправлюсь на скамейку запасных или на трибуны», – приводит слова нападающего Sky Sport.