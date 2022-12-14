Тальяфико: сборной Аргентины удалось взять игру в свои руки в матче с Хорватией

Защитник «Лиона» и сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал победу в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2022 с Хорватией (3:0) и выходе в финал турнира.



«Попадание в финал — одна из целей, и мы сумели её достичь. Нам удалось взять игру в свои руки. Какой соперник предпочтительнее в финале? Мы знаем, что Франция и Марокко — две великолепные команды. Мы будем внимательно наблюдать за их матчем, чтобы подготовиться к тому, что нас ждёт», — приводит слова Тальяфико beIN Sports.



Полуфинальный матч чемпионата мира — 2022 Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало встречи — в 22:00 мск.



Финал ЧМ-2022 в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим чемпионом мира является Франция.