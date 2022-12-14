Игорь Семшов: контракт с «Чайкой» не подписан, но интерес есть
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Бывший фтуболист сборной России Игорь Семшов высказался о своём возможном назначении на пост главного тренера «Чайки».
«Стал ли я главным тренером «Чайки»? Еще ничего не подписано, но интерес есть», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».
Ранее источники сообщали, что Семшов уже подписал контракт с клубом.
«Чайка» выступает во Второй лиге. После 18 туров команда занимает второе место в турнирной таблице.
В Кубке России «Чайка» дошла до 1/128 финала, где уступила в серии пенальти команде «Кубань Холдинг».
Ранее 44-летний Семшов работал ассистентом в «Арсенале» и «Химках» и возглавлял новомосковский «Химик».
Ранее Семшов заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заслужил стать чемпионом мира.
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