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Игорь Семшов: контракт с «Чайкой» не подписан, но интерес есть

Игорь Семшов: контракт с «Чайкой» не подписан, но интерес есть
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Бывший фтуболист сборной России Игорь Семшов высказался о своём возможном назначении на пост главного тренера «Чайки».

«Стал ли я главным тренером «Чайки»? Еще ничего не подписано, но интерес есть», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее источники сообщали, что Семшов уже подписал контракт с клубом.

«Чайка» выступает во Второй лиге. После 18 туров команда занимает второе место в турнирной таблице.

В Кубке России «Чайка» дошла до 1/128 финала, где уступила в серии пенальти команде «Кубань Холдинг».

Ранее 44-летний Семшов работал ассистентом в «Арсенале» и «Химках» и возглавлял новомосковский «Химик».

Ранее Семшов заявил, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заслужил стать чемпионом мира.

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