Бистрович: Федотов не только отличный человек, но и хороший тренер

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о главном тренере команды Владимире Федотове.
«Скажу одно: я получил исключительное удовольствие от подготовки с ЦСКА под руководством Федотова. За тот месяц я понял: это не только отличный человек, но и хороший тренер. Теперь все видят, насколько хорошие результаты у ЦСКА с Федотовым. Он полностью — и успешно — перестроил команду.
Благодаря новому тренерскому штабу ЦСКА выглядит так сильно и идёт в пятёрке лучших в РПЛ. А к концу сезона будут в топ-2, уверен. Да, несколько последних игр были не слишком удачными. Но в лице Федотова ЦСКА нашёл по-настоящему хорошего специалиста.
Слежу ли за РПЛ? Да: если нет игр и тренировок, смотрю чемпионат России. В основном, конечно, игры любимой команды — ЦСКА. Всегда уделяю этому время», – приводит слова Бистровича Sport24.
- 14 декабря 2022
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