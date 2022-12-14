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Абаев рассказал, что Кучук закрывал игроков «Локомотива» на базе

Абаев рассказал, что Кучук закрывал игроков «Локомотива» на базе
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Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о периоде руководства командой Леонидом Кучуком.

«Пришёл Кучук — и заразил своей энергией. Он всегда, когда приходит в команду, хорошо всех встряхивает. Ну, и не нужно забывать, что появились Диарра и Буссуфа. Прежде всего именно Ласс — очень сильный игрок. Ну, и мы начали выигрывать игру за игрой, почувствовали уверенность. Она приходила буквально на глазах.

Да, немножко своеобразный. Он фанатик футбола — думает о нём 24 часа в сутки. Иногда немножко выпадает из обычной жизни. Яркий пример: Кучук не раз разговаривал с Диарра по‑русски, хотя тот ни слова не понимал. Очень любил режим: после матчей всё время закрывал нас на базе. Те же иностранцы были немножко недовольны, потому что не привыкли к такому.

Спад «Локомотива», который привёл к увольнению Кучука в следующем сезоне, начался ещё в матче с «Ростовом»? Вполне вероятно. После того как мы проиграли чемпионат, настроение у команды было не очень, что‑то надломилось. Диарра не приехал на сбор, потом были другие скандалы… И у Кучука с командой что‑то разладилось. Конечно, в таких условиях не стоит ждать хорошего результата», – приводит слова Абаева «Матч ТВ».

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