Бензема тренируется в составе «Реала». Ранее сообщалось, что Карим ещё может сыграть на ЧМ

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема тренируется в составе испанской команды. Об этом стало известно из фотографий, которые клуб разместил в своих соцсетях. Ранее Marca сообщала, что 34-летний футболист полностью восстановился после травмы и может помочь сборной Франции в решающих матчах на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, 34-летний Бензема был в расположении сборной Франции в Катаре, но покинул его незадолго до первого матча на турнире из-за повреждения. Главный тренер французов Дидье Дешам решил не пользоваться доступной заменой и не пригласил в свой состав нового игрока.

На протяжение всего турнира сообщалось, что Бензема может вернуться в расположении сборной Франции. Вчера, 13 декабря, Marca сообщила, что Бензема всё ещё может вернуться в состав команды и сыграть в финале турнира, либо уже сегодня, 14 декабря, в полуфинале с Марокко.

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