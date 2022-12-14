MD: Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции. У них симптомы гриппа

Полузащитник Адриен Рабьо и защитник Деотшанкюль Юпамекано изолированы от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа, которые наблюдаются у футболистов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источников, у игроков очень сильный кашель, постоянное чувство усталости и боль в горле. Главный тренер Франции Дидье Дешам, чтобы избежать массового заражения в команде, решил изолировать Рабьо и Юпамекано от общего состава. Сообщается, что причиной такого заболевания является погода в Катаре: из-за высокой температуры на улице в помещениях работают кондиционеры, создающие большую температурную разницу.



Отмечается, что Франция, как и Англия с Японией, требует от журналистов ношения масок в микст-зонах.

Сегодня, 14 декабря, сборная Франции в полуфинале чемпионата мира встретится с Марокко. Матч начнётся в 22:00 мск.

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