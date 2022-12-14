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Агуэро: Месси с каждым разом играет всё лучше. Это потрясающе

Агуэро: Месси с каждым разом играет всё лучше. Это потрясающе
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Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился впечатлениями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией (3:0), а также высоко оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Хорваты вели спокойную игру, ждали момента. Аргентина до первого гола не прессинговала интенсивно. Соперники владели мячом большую часть времени, но в остальном практически ничего не предпринимали. Более того, когда процент владения был больше у хорватов, у Аргентины был шанс забить. Думаю, что после 0:2 игроки сборной Хорватии уже устали. Они развалились.

Месси с каждым разом играт всё лучше. Это потрясающе. В какой-то момент мы все испугались, когда Месси схватился за подколенное сухожилие и приводящую мышцу. Я не знаю, откуда у него столько сил. Дальше это было незаметно, у него ничего не болело», — приводит слова Агуэро La Nacion.

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