Агуэро: Месси с каждым разом играет всё лучше. Это потрясающе

Бывший форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился впечатлениями от матча 1/2 финала ЧМ-2022 с Хорватией (3:0), а также высоко оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Хорваты вели спокойную игру, ждали момента. Аргентина до первого гола не прессинговала интенсивно. Соперники владели мячом большую часть времени, но в остальном практически ничего не предпринимали. Более того, когда процент владения был больше у хорватов, у Аргентины был шанс забить. Думаю, что после 0:2 игроки сборной Хорватии уже устали. Они развалились.
Месси с каждым разом играт всё лучше. Это потрясающе. В какой-то момент мы все испугались, когда Месси схватился за подколенное сухожилие и приводящую мышцу. Я не знаю, откуда у него столько сил. Дальше это было незаметно, у него ничего не болело», — приводит слова Агуэро La Nacion.
- 14 декабря 2022
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