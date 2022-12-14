Аршавин: для меня Месси — лучший игрок. Футбол стал сложнее, чем в эпоху Марадоны и Пеле

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что считает аргентинского нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории. По его мнению, сейчас футбол стал намного сложнее и быстрее, чем во времена Пеле и Марадоны.

«Марадона или Месси? Я не так много видел Марадону, Пеле видел только по чёрно‑белым кадрам. Но для меня Месси — лучший игрок, сейчас футбол намного сложнее и быстрее стал», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 13 декабря, Лионель Месси в составе сборной Аргентины вышел в финал чемпионата мира — 2022. Аргентинцы обыграли сборную Хорватии с разгромным счётом 3:0. Месси записал на свой счёт гол и результативную передачу в полуфинальной игре.