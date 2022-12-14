Рахимич: думаю, скоро Божович возглавит команду из России. Есть клубы, где он не работал

Бывший футболист московского ЦСКА Элвир Рахимич высоко оценил тренерские и человеческие качества Миодрага Божовича, который возглавлял множество российских клубов. Последним местом работы специалиста был тульский «Арсенал».

«Согласен ли я с тем, что Божович — легенда российского футбола? Конечно! Человек тренировал почти все команды в России, он большой тренер и прекрасный человек. Я с ним очень хорошо общаюсь, его можно назвать легендой.

Думаю, что скоро он возглавит клуб из России. Есть ещё команды, где он не работал. Наверное, это не будут клубы уровня «Зенита» или «Спартака», но своей работой Миодраг доказал свой высокий уровень. Я желаю ему только удачи», — приводит слова Элвира Рахимича «Матч ТВ».