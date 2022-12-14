На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд из-за инцидента с кошкой на ЧМ-2022

Группа неправительственных организаций совместно с национальным форумом защиты животных Бразилии подали в суд на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) за инцидент с кошкой, произошедший на чемпионате мира — 2022 в Катаре, сообщает El Grafico.



Напомним, на предматчевой пресс-конференции в преддверии матча 1/4 финала ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия (1:1, 4:2 — по пенальти) сотрудник пресс-службы бразильской сборной выбросил кошку, залезшую на столик, за которым сидят футболисты.



По информации источника, сумма иска составляет 1 млн реалов (около € 176 тыс.). Также истцы потребовали публичных извинений от CBF и организацию лекции для сотрудников организации по охране окружающей среды и уходу за животными.

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