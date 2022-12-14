Гамшик: не ожидал от Кварацхелии прорыва

Бывший полузащитник «Наполи» и сборной Словакии Марек Гамшик оценил выступления полузащитника неаполитанского клуба Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне.

«Калиду Кулибали, Лоренцо Инсинье и Дрис Мертенс ушли в один момент, я был поражён этим. С одной стороны, это огромная потеря для клуба, с другой стороны, пришли новые отличные игроки — Ким Мин Джэ, Хвича Хварацхелия и Виктор Осимхен. От Хвичи я не ожидал такого прорыва. Наверное, он удивил всех: он невероятный дриблёр», – цитирует Гамшика Pazzi di Fanta.

21-летний Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В 17 матчах за команду он забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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