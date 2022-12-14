Хавбек Марокко Амрабат: Мбаппе можно не бояться. У Франции есть и другие хорошие игроки

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира с Францией, а также рассказал о том, что его команда не боится нападающего трёхцветных — Килиана Мбаппе.
«Это будет тяжелый матч. Франция – фантастическая команда. Она выиграл последний чемпионат мира. Будет сложно, но мы уже играли с другими командами, которые были также очень хороши. В команде мы очень уверены в своих возможностях. Мы их очень уважаем, и это будет хороший полуфинальный матч. Надеемся получить хороший результат.
Боимся ли мы Мбаппе? Он отличный игрок, но Мбаппе можно не бояться. У Франции есть и другие очень хорошие футболисты, но мы никого не боимся. Уважение — да. Мбаппе — один из лучших игроков в мире, но мы не боимся его», — цитирует Амрабата Marca.
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