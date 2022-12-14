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На матче Франции и Марокко ожидается 69 тысяч человек, 55 тыс. — марокканские болельщики

На матче Франции и Марокко ожидается 69 тысяч человек, 55 тыс. — марокканские болельщики
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55 тысяч болельщиков будут поддерживать сборную Марокко на предстоящем полуфинальном матче чемпионата мира 2022 года с командой Франции, сообщает RMC Sport.

Встреча состоится на стадионе «Аль-Байт», в общем на встрече ожидается около 69 тысяч болельщиков. Это является полной вместимостью арены. Отмечается, что в число 55 тысяч фанатов Марокко войдут представители диаспоры в Катаре, а также те, кто приехал в страну по ходу турнира.

Встреча между сборными Франции и Марокко начнётся в 22:00 по московскому времени. Победитель матча сыграет в финале чемпионата мира с командой Аргентины (18 декабря), проигравший — во встрече за третье место с Хорватией (17 декабря).

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