Берлускони пообещал игрокам «Монцы» автобус с проститутками в случае победы над топ-клубом

Президент и владелец «Монцы» Сильвио Берлускони придумал эпатажный способ мотивации для игроков своей команды — он пообещал им в случае победы над топ-клубом Серии А привезти к раздевалке автобус с секс-работницами.

«Мы нашли нового тренера [Раффаэле Палладино], который был в нашей молодёжной команде, он хороший, умный, добрый и способный стимулировать наших ребят. Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому сказал ребятам, что, если вы обыграете «Милан», «Ювентус» или другую большую команду, я попрошу, чтобы к вам к раздевалке привезли автобус, полный проституток», — приводит слова Берлускони Goal.

«Монца» впервые в своей истории выступает в высшем итальянском дивизионе. По ходу нынешней кампании клуб уже сумел обыграть «Ювентус» со счётом 1:0, однако разгромно уступил «Милану» (1:4) и «Наполи» (0:4). Ближайшая встреча «Монцы» с другим грандом чемпионата состоится 7 января, когда клуб встретится с миланским «Интером».

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