Перес, Лапорта и Аньелли посетят тематический завтрак «Суперлига в будущем футбола»

Президенты мадридского «Реала» Флорентино Перес, «Барселоны» Жоан Лапорта, а также экс-глава «Ювентуса» Андреа Аньелли встретятся в рамках тематического завтрака «Суперлига в будущем футбола», сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что на мероприятии спикерами также выступят генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт, а также Луис Алонсо, представитель юридической фирмы Clifford Chance, ведущей судебный процесс против УЕФА и ФИФА.
Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Этот проект подвергся массовой критике со стороны УЕФА, футбольных лиг и болельщиков. Почти все клубы-учредители покинули лигу, в проекте остались мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». По сегодняшний день продолжаются судебные разбирательства между этими клубами и УЕФА.
- 14 декабря 2022
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