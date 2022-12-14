Перес, Лапорта и Аньелли посетят тематический завтрак «Суперлига в будущем футбола»

Президенты мадридского «Реала» Флорентино Перес, «Барселоны» Жоан Лапорта, а также экс-глава «Ювентуса» Андреа Аньелли встретятся в рамках тематического завтрака «Суперлига в будущем футбола», сообщает Mundo Deportivo.



Отмечается, что на мероприятии спикерами также выступят генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт, а также Луис Алонсо, представитель юридической фирмы Clifford Chance, ведущей судебный процесс против УЕФА и ФИФА.



Напомним, в апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Этот проект подвергся массовой критике со стороны УЕФА, футбольных лиг и болельщиков. Почти все клубы-учредители покинули лигу, в проекте остались мадридский «Реал», «Барселона» и «Ювентус». По сегодняшний день продолжаются судебные разбирательства между этими клубами и УЕФА.