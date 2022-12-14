Марокко впервые пропустило от игрока соперника на чемпионате мира в Катаре

Сегодня, 14 декабря, проходит второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко. На пятой минуте встречи счёт открыл крайний защитник «трёхцветных» Тео Эрнандес, который поразил ворота Яссина Боно в акробатическом прыжке. Таким образом, французский фуллбек стал первый игроком соперника, поразившим ворота Марокко на этом турнире.

Ранее африканская команда пропустила только один мяч на турнире, который был автоголом собственного защитника Наифа Агера. Случилось этой в матче группового этапа со сборной Канады (2:1). В других встречах марокканцы смогли отстоять свои ворота «на ноль». Команда не пропустила в матчах с Хорватией (0:0), Бельгией (2:0), Испанией (0:0, 3:0 по пенальти) и Португалией (1:0).

Команда, которая потерпит поражение в полуфинале, в матче за третье место сыграет со сборной Хорватии. Победитель отправится в финал, где встретится с Аргентиной.