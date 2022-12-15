Бышовец: Месси более разносторонний игрок, чем Марадона, Лионель побил все рекорды Диего

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил двух лидеров сборной Аргентины разных лет — Лионеля Месси и Диего Марадону.



«Марадона и Месси — два великих футболиста. Марадона отличался уникальной индивидуальностью, играя не столь ярко выраженного нападающего. Скорость Марадоны была большой проблемой для соперников. Месси хорошо играет с партнерами. Он более разносторонний игрок, чем Марадона. У Лионеля больше рекордов, он создавал подходящие условия для партнеров. Говорят, что Месси ходит по полю пешком, но и Стрельцов тоже ходил пешком. Месси побил все рекорды Марадоны, и у него 7 золотых мячей. Это никому и не снится», — приводит слова Анатолия Бышовца «РБ Спорт».

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира сыграет с национальной командой Франции.