Вратарь Марокко Боно: команда показала, что способна конкурировать с большими сборными

Голкипер сборной Марокко Яссин Боно прокомментировал итоги полуфинального матча с национальной командой Франции (0:2).

«Матч был непростым. Мы мечтали выйти в финал и были уверены в победе, но не получилось. Ребята сыграли отличный матч, приложили огромные усилия. Мы создали несколько хороших моментов.



Нам ещё предстоит сыграть матч, к которому мы должны подойти с той же серьёзностью, с которой мы выступали в предыдущих встречах. Команда действительно показала, что способна конкурировать с большими сборными. Первый гол усложнил нашу игру, но мы проявили характер, и после пропущенного гола у нас появились моменты. Потом был второй гол, не без доли везения… В любом случае, мы провели отличную игру», — приводит слова Боно L’Équipe.

Сборная Марокко в матче за третье место встретится с командой Хорватии. Игра состоится в субботу, 17 декабря. Начало матча — в 18:00 мск.

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