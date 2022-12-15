Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Экс-владелец столичного «Спартака» Леонид Федун после полуфинального матча чемпионата мира 2022 года между сборными Марокко и Франции признался, что в финале турнира будет болеть за подопечных Дидье Дешама. «Трёхцветные» обыграли африканскую команду со счётом 2:0.
«Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов. Почему? Люблю Францию. На чем это основывается? На моей любви, — приводит слова Федуна «Матч ТВ».
Сборная Франции на пути к финалу стала победителем квартета D, где опередила Австралию, Тунис и Данию. На стадии плей-офф турнира «трёхцветные», помимо Марокко, переиграли Польшу (3:1) и Англию (2:1). Финальный поединок чемпионата мира со сборной Аргентины пройдёт в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.
Камавинга нанёс травму Нкунку на тренировке сборной Франции. Видеоролик:
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