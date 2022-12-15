Месси: рекорды — это хорошо. Но важнее достичь командного успеха на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что командный успех национальной команды на ЧМ для него важнее, чем личные рекорды. Напомним, Месси отметился забитым мячом в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией (3:0). Этот гол стал 11-м для Лионеля на чемпионатах мира. Таким образом, он стал самым результативным аргентинцем на мундиале. Ранее рекорд принадлежал Габриэлю Батистуте (10 голов на ЧМ).

«Рекорды – это хорошо. Но важнее достичь командного успеха, это самая прекрасная цель. Нам остался всего один шаг после длительной тяжёлой борьбы. Аргентина сделает всё возможное, чтобы на этот раз у нас всё получилось», — приводит слова Месси интернет-портал Ole.

Напомним, финал ЧМ-2022 Франция — Аргентина состоится 18 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.