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Месси: рекорды — это хорошо. Но важнее достичь командного успеха на ЧМ

Месси: рекорды — это хорошо. Но важнее достичь командного успеха на ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что командный успех национальной команды на ЧМ для него важнее, чем личные рекорды. Напомним, Месси отметился забитым мячом в полуфинале ЧМ-2022 с Хорватией (3:0). Этот гол стал 11-м для Лионеля на чемпионатах мира. Таким образом, он стал самым результативным аргентинцем на мундиале. Ранее рекорд принадлежал Габриэлю Батистуте (10 голов на ЧМ).

«Рекорды – это хорошо. Но важнее достичь командного успеха, это самая прекрасная цель. Нам остался всего один шаг после длительной тяжёлой борьбы. Аргентина сделает всё возможное, чтобы на этот раз у нас всё получилось», — приводит слова Месси интернет-портал Ole.

Напомним, финал ЧМ-2022 Франция — Аргентина состоится 18 декабря. Начало игры — в 18:00 мск.

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