Месси и Мбаппе лидируют в топе лучших игроков ЧМ по версии Goal

Издание Goal представило обновлённую десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения полуфинальных матчей турнира.

Тройка лидеров по сравнению с прошлой версией топа осталась неизменной: лучшим издание считает нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, на второй и третьей строчке располагаются форварды французской команды Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

Лионель Месси (Аргентина); Килиан Мбаппе (Франция); Антуан Гризманн (Франция); Софьян Амрабат (Марокко); Ашраф Хакими (Марокко); Николас Отаменди (Аргентина); Хулиан Альварес (Аргентина); Оливье Жиру (Франция); Бруну Фернандеш (Португалия); Ришарлисон (Бразилия).

По сравнению с предыдущей версией рейтинга в десятку вошли защитник Аргентины Николас Отаменди, нападающий команды Месси Хулиан Альварес и форвард сборной Франции Оливье Жиру. Восемь из 10 футболистов топа поборются за медали чемпионата мира 2022 года.

В матче за третье место встретятся сборные Хорватии и Марокко 17 декабря, в финале сыграют Аргентина и Франция 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

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