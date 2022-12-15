Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси и Мбаппе лидируют в топе лучших игроков ЧМ по версии Goal

Месси и Мбаппе лидируют в топе лучших игроков ЧМ по версии Goal
Комментарии

Издание Goal представило обновлённую десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения полуфинальных матчей турнира.

Тройка лидеров по сравнению с прошлой версией топа осталась неизменной: лучшим издание считает нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, на второй и третьей строчке располагаются форварды французской команды Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.

  1. Лионель Месси (Аргентина);
  2. Килиан Мбаппе (Франция);
  3. Антуан Гризманн (Франция);
  4. Софьян Амрабат (Марокко);
  5. Ашраф Хакими (Марокко);
  6. Николас Отаменди (Аргентина);
  7. Хулиан Альварес (Аргентина);
  8. Оливье Жиру (Франция);
  9. Бруну Фернандеш (Португалия);
  10. Ришарлисон (Бразилия).

По сравнению с предыдущей версией рейтинга в десятку вошли защитник Аргентины Николас Отаменди, нападающий команды Месси Хулиан Альварес и форвард сборной Франции Оливье Жиру. Восемь из 10 футболистов топа поборются за медали чемпионата мира 2022 года.

В матче за третье место встретятся сборные Хорватии и Марокко 17 декабря, в финале сыграют Аргентина и Франция 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

Расписание матчей ЧМ-2022
Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала Кто станет чемпионом мира — Аргентина или Франция? Выбирайте фаворита финала
Новость по теме
Григорян: Дешам — бездарность. Игроки Франции выполняют непривычные функции, это убожество

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022