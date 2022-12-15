Месси и Мбаппе лидируют в топе лучших игроков ЧМ по версии Goal

Издание Goal представило обновлённую десятку лучших игроков чемпионата мира 2022 года в Катаре после завершения полуфинальных матчей турнира.
Тройка лидеров по сравнению с прошлой версией топа осталась неизменной: лучшим издание считает нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, на второй и третьей строчке располагаются форварды французской команды Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн.
- Лионель Месси (Аргентина);
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Антуан Гризманн (Франция);
- Софьян Амрабат (Марокко);
- Ашраф Хакими (Марокко);
- Николас Отаменди (Аргентина);
- Хулиан Альварес (Аргентина);
- Оливье Жиру (Франция);
- Бруну Фернандеш (Португалия);
- Ришарлисон (Бразилия).
По сравнению с предыдущей версией рейтинга в десятку вошли защитник Аргентины Николас Отаменди, нападающий команды Месси Хулиан Альварес и форвард сборной Франции Оливье Жиру. Восемь из 10 футболистов топа поборются за медали чемпионата мира 2022 года.
В матче за третье место встретятся сборные Хорватии и Марокко 17 декабря, в финале сыграют Аргентина и Франция 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 15 декабря 2022
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