Бывший форвард «Зенита» и ЦСКА Рондон покинет «Эвертон» зимой
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Нападающий ливерпульского «Эвертона» Хосе Саломон Рондон хочет покинуть команду Фрэнка Лэмпарда в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», ЦСКА и казанского «Рубина» начал процесс по расторжению контракта с «ирисками», чтобы покинуть клуб в январе на правах свободного агента.
Рондон считает, что находится в хорошей форме, так как забил семь голов в последних 12 матчах за сборную Венесуэлы. Он ищет новый вызов в карьере, команду, в которой получит больше игрового времени.
В текущем сезоне 33-летний венесуэлец сыграл восемь матчей за «Эвертон» в АПЛ и Кубке английской лиги, не отметившись ни одним результативным баллом.
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