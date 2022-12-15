Объявлена символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную 1/2 финала чемпионата мира — 2022.
В сборную вошли 11 футболистов: по одному на каждую позицию. Лучшим футболистом этой стадии турнира стал нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес, получивший оценку 8,5. Форвард оформил дубль в полуфинальном матче с Хорватией (3:0). Вторую по величине оценку (8,4) получил другой аргентинский нападающий — Лионель Месси. На его счету гол и ассист в игре с хорватами.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, 7,7);
Защитники: Тео Эрнандес (Франция, 8,3), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,0), Ибраима Конате (Франция, 7,6), Жюль Кунде (Франция, 7,5);
Полузащитники: Килиан Мбаппе (Франция, 7,2), Юссуф Фофана (Франция, 7,4), Орельен Тчуамени (Франция, 7,7), Усман Дембеле (Франция, 7,0).
Нападающие: Хулиан Альварес (Аргентина, 8,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,4).
Фото: WhoScored
- 15 декабря 2022
-
15:17
-
15:14
-
14:51
-
14:51
-
14:35
-
14:21
-
14:10
-
14:09
-
13:49
-
13:47
-
13:27
-
13:26
-
13:01
-
12:58
-
12:50
-
12:42
-
12:37
-
12:33
-
12:32
-
12:05
-
11:52
-
11:45
-
11:36
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:30
-
10:02
-
09:56
-
09:40