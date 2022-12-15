Объявлена символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored составил символическую сборную 1/2 финала чемпионата мира — 2022.

В сборную вошли 11 футболистов: по одному на каждую позицию. Лучшим футболистом этой стадии турнира стал нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес, получивший оценку 8,5. Форвард оформил дубль в полуфинальном матче с Хорватией (3:0). Вторую по величине оценку (8,4) получил другой аргентинский нападающий — Лионель Месси. На его счету гол и ассист в игре с хорватами.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, 7,7);

Защитники: Тео Эрнандес (Франция, 8,3), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,0), Ибраима Конате (Франция, 7,6), Жюль Кунде (Франция, 7,5);

Полузащитники: Килиан Мбаппе (Франция, 7,2), Юссуф Фофана (Франция, 7,4), Орельен Тчуамени (Франция, 7,7), Усман Дембеле (Франция, 7,0).

Нападающие: Хулиан Альварес (Аргентина, 8,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,4).