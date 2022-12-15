«Динамо» продлило контракты с Александром Кутицким и Ярославом Гладышевым

Игроки московского «Динамо» Ярослав Гладышев и Александр Кутицкий продлили контракты с бело-голубыми. Об этом сообщает пресс-служба команды.

20-летний Кутицкий дебютировал в основной команде в феврале 2021 года и с тех пор провёл за клуб 28 матчей и забил один гол. Гладышев также выступает за главную команду бело-голубых с прошлого года. 19-летний форвард в 28 играх забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Оба футболиста в сентябре дебютировали в составе молодёжной сборной России.

Напомним, «Динамо» вышло в плей-офф Кубка России. В турнирной таблице чемпионата страны бело-голубые занимают четвёртое место после 17 туров.

Смолов забил 100-й гол в Российской Премьер-Лиге! Кому это ещё удалось: