Ди Марцио: Феликс хочет перейти в «ПСЖ». Он будет преемником Мбаппе, Неймара или Месси

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал, что форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, который зимой может покинуть клуб, вместо «Арсенала», считающимся одним из основных претендентов на португальца, хотел бы перейти во французский «ПСЖ».

«Я не думаю, что Жоау Феликс перейдёт в «Арсенал», потому что он хочет играть за «ПСЖ». «Атлетико» совсем не хочет от него избавляться и просит € 130-140 миллионов. «ПСЖ» будет очевидным вариантом продолжения карьеры, если он покинет «Атлетико».

В конце концов, не так много клубов могут себе его позволить, а «ПСЖ» заинтересован в молодых игроках на будущее. У них достаточно средств, чтобы найти преемника для Мбаппе или Неймара, если им придётся уйти, или когда истечёт срок контракта Месси», — приводит слова Ди Марцио Culture «PSG».

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