Бернарду Силва прокомментировал уход Сантуша с поста главного тренера
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Полузащитник сборной Португалии и «Манчестер Сити» Бернарду Силва отреагировал на уход главного тренера национальной команды Фернанду Сантуша со своего поста.
«Хочу поблагодарить нашего главного тренера Фернанду Сантуша. Он несколько лет назад привёл меня в сборную. Он единственный, кто выиграл два трофея за всю историю существования нашей сборной. В моей памяти останется удовольствие от работы с великим человеком, который навсегда останется в истории отечественного спорта», – написал Силва в своей социальной сети.
68-летний специалист возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством Португалия стала также победителем Лиги наций УЕФА в 2019 году.
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