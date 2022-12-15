В сделку по переходу Алберто в «Коринтианс» могут включить Куарежма и Мантуан
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Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто, права на которого принадлежат «Зениту», может стать игроком бразильского клуба, если игроки сине-бело-голубых Иван Куарежма и Густаво Мантуан, права на которых принадлежат «Коринтиансу», окончательно перейдут в российскую команду. Об этом сообщает Lance.
По информации источника, руководство бразильского клуба не может заплатить € 25 млн за полноценный переход Алберто, поэтому боссы клуба попробуют осуществить сделку за счет включения в неё Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана. Они планируют снизить цену до € 15 млн. Кроме этого, «Коринтианс» может попытаться добавить в сделку полузащитника Адсона.
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