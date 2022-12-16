Иван Злобин провёл матч Кубка португальской лиги на ноль, «Фамаликан» одержал победу

В матче пятого тура группового раунда Кубка португальской лиги «Фамаликан» на выезде оказался сильнее «Эшторила». В этом матче принял участие российский голкипер Иван Злобин.
Для Злобина этот матч стал первым в нынешнем сезоне, в котором он попал в основной состав команды. Злобин смог провести матч на ноль, а его команда одержала победу со счётом 1:0 — единственный мяч с пенальти на девятой минуте встречи забил Сантьяго Коломбатто.
Эта победа стала для «Фамаликана» первой в нынешнем розыгрыше Кубка португальской лиги.
Злобин — воспитанник академии московского ЦСКА. В 2015 году голкипер стал игроком молодёжной команды португальского клуба «Униан Лейрия», а через год перешёл в «Бенфику». В сезоне-2019/2020 23-летний вратарь принял участие в 7 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. В составе «Бенфики» Злобин — обладатель Суперкубка Португалии (2019). В 2020 году Злобин перешёл в «Фамаликан».
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