Защитник «Монцы» Пабло Мари вернулся к тренировкам после перенесённого ножевого ранения
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Защитник итальянской «Монцы» Пабло Мари, который в конце октября перенёс ножевое ранение у торгового центра на окраине Милана, приступил к полноценным тренировкам. Об этом сам футболист сообщил на своей странице в социальных сетях.
В результате нападения пять человек, включая Мари, получили ранения, а один человек погиб. После полученной травмы и перенесённой операции ожидалось, что на восстановление у игрока уйдёт как минимум четыре месяца, однако Пабло сумел опередить ранее установленный график.
Мари выступает за «Монцу» в аренде, а права на него принадлежат лондонскому «Арсеналу». У итальянского клуба по соглашению есть пункт о постоянном выкупе 29-летнего защитника.
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