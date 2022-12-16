Вилков: Зарема и Федун считали, что у меня негатив к «Спартаку». Но это лишь их мнение

Бывший судья ФИФА Михаил Вилков признался, что хотел бы обслужить ретроматч между «Спартаком» и «Реалом». По словам Вилкова, его не смутит даже роль бокового арбитра. Также он подчеркнул, что мнение Заремы Салиховой и Леонида Федуна о негативном отношении Вилкова к «Спартаку» — это лишь их позиция.
«Любое ретрособытие – хорошее мероприятие для всего футбола. Я уже участвовал в Кубке Легенд в качестве арбитра, уже завершившего карьеру. И с большим удовольствием поучаствую в любых подобных мероприятиях. По мнению Заремы Салиховой и Леонида Федуна, у меня был негатив к «Спартаку». Но сейчас нет ни её, ни его. И это лишь их мнение.
Матч выставочный. Поэтому я не вижу никаких препятствий, чтобы на нём отработать. Могу и с флагом поработать, вспомнить молодость. Смог бы отбегать главным судьёй? Если до лета, конечно. Я с 9 января начинаю готовиться к сезону. Уже к весне буду в хорошей форме.
Конечно, к зиме у любого арбитра животик подрастает, жирок, увеличивается масса тела. Но 9 января, после праздников, а может быть, и раньше, выйду на беговую дорожку и буду набирать форму к ретроматчу», — приводит слова Вилкова Metaratings.
- 16 декабря 2022
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