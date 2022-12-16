Почеттино: Марадона захотел бы обнять и поцеловать Месси, благословив его на финал ЧМ

Бывший главный тренер «ПСЖ» и лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, что бы пожелал сделать легендарный аргентинский футболист Диего Марадона при встрече с действующим капитаном сборной Аргентины Лионелю Месси перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре, если бы был жив
«Диего захотел бы крепко обнять и поцеловать Месси, благословив его. Удивительно осознавать это, но очень грустно от того, что Диего не будет там в воскресенье, чтобы поддержать Аргентину», — приводит слова Почеттино The Athletic.
Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Легендарный аргентинец выиграл золото чемпионата мира 1986 года.
Сборная Аргентины пробилась в финал чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Франции в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 16 декабря 2022
-
12:35
-
12:30
-
12:27
-
12:26
-
12:20
-
12:10
-
12:03
-
11:43
-
11:38
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:11
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:38
-
10:35
-
10:16
-
10:15
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:50
-
09:39
-
09:35
-
09:26
-
09:15
-
09:13
-
08:51
-
08:44
-
08:38
-
08:32