Почеттино: Марадона захотел бы обнять и поцеловать Месси, благословив его на финал ЧМ

Бывший главный тренер «ПСЖ» и лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился мнением о том, что бы пожелал сделать легендарный аргентинский футболист Диего Марадона при встрече с действующим капитаном сборной Аргентины Лионелю Месси перед финалом чемпионата мира 2022 года в Катаре, если бы был жив

«Диего захотел бы крепко обнять и поцеловать Месси, благословив его. Удивительно осознавать это, но очень грустно от того, что Диего не будет там в воскресенье, чтобы поддержать Аргентину», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Диего Марадона скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Легендарный аргентинец выиграл золото чемпионата мира 1986 года.

Сборная Аргентины пробилась в финал чемпионата мира, где сыграет с национальной командой Франции в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

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