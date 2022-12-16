Рами: мне нравится Месси, но Аргентина агрессивна и играет нечестно. Франция победит

Чемпион мира по футболу 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами раскритиковал национальную команду Аргентины на мундиале 2022 года и дал прогноз на финал турнира.
«Каким будет финал? Будет стресс. Это действительно будет стресс.
Мне не нравится эта аргентинская команда. Мне очень нравится Лионель Месси. Мне всё нравится в этом игроке. Для меня он легенда и один из лучших игроков всех времён. Действующий игрок Лиги 1. Но то, как себя ведёт Аргентина на этом чемпионате мира… Такая агрессия, злоба, нечестная игра… Я думаю, у них очень плохой имидж на этом турнире.
Я думаю, что мы выиграем. У нас очень много проблем и травм, особенно с братьями Эрнандес. Для нас очень много значит возможная победа. Наши игроки выкладываются на полную, и это не напрасно», — приводит слова Рами RMC Sport.
Аргентина и Франция сыграют в финале в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 мск.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси
- 16 декабря 2022
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