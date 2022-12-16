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Агент Кокорина отказался называть причины непопадания форварда в заявку «Ариса»

Агент Кокорина отказался называть причины непопадания форварда в заявку «Ариса»
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Агент российского нападающего кипрского «Ариса» (Лимасол) Александра Кокорина Тимофей Бердышев отказался называть причины, по которым форвард не попал в заявку клуба на матч чемпионата Кипра в третий раз подряд.

«Если он не в заявке, значит, это правда. Почему он не в заявке? Это уже у клуба надо уточнить, все вопросы в клуб, пожалуйста. Без клуба не можем что-то говорить», — приводит слова представителя Кокорина Metaratings.

Кокорин пропустит матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с «Олимпиакосом» из Никосии. До этого российский нападающий пропустил матчи с «Анортосисом» (2:0) и АЕЛом (0:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом. Причины, по которым футболист пропускает матчи, по-прежнему неизвестны.

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