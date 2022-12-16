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Капелло: Испания катала мяч от одного вратаря к другому. С такой игрой невозможно победить

Капелло: Испания катала мяч от одного вратаря к другому. С такой игрой невозможно победить
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Известный итальянский футбольный тренер Фабио Капелло оценил выступление сборной Испании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Что я думаю о выступлении Испании на чемпионате мира в Катаре? Тики-така и игра во владение больше не выигрывают матчи. Даже владея мячом 73% времени, вы не наносите ни одного удара по воротам. Перекатываете мяч от одного вратаря к другому, туда-обратно, и… всё. Я думал, что Испания пройдёт очень далеко, но с такой игрой это было невозможно.

Луис Энрике? Он фантастический тренер, желаю ему удачи. Он мне всегда очень нравился», — приводит слова Капелло Marca.

Испания вышла со второго места из группы с Японией, Германией и Коста-Рикой. Команда Луиса Энрике вылетела в 1/8 финала, проиграв сборной Марокко по пенальти. Испанский тренер был уволен со своего поста.

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