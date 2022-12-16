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«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»

«Фламенго» выкупил Айртона у «Спартака»
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Московский «Спартак» подтвердил переход защитника Айртона Лукаса в бразильский «Фламенго».

Ранее сообщалось о том, что бразильский клуб достиг договорённости со «Спартаком» о трансфере Айртона. Стоимость перехода составила € 7 млн.

Айртон присоединился к московской команде в конце 2018 года и провёл за красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча. «Спартак» поблагодарил бразильца за годы, проведённые в клубе, и пожелал удачи в новой команде.

Контракт Айртона со «Спартаком» действовал до июня 2026 года. Защитник перешёл во «Фламенго» в марте 2022 года на правах аренды. За этот срок он провёл за клуб 41 матч, забил два гола и отдал шесть результативных передач, а также вместе с клубом выиграл Кубок Либертадорес — 2022.

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