«Учитель физкультуры». 13-летний Лионель Месси — о возможной будущей работе

Аргентинская газета La Capital опубликовала интервью с форвардом сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелем Месси, которое увидело свет в сентябре 2000 года. Тогда футболисту было 13 лет. Интервью записано в формате блица.

Потенциальная работа в будущем?

— Учитель физкультуры.

Твоя мечта?

— Сыграть в первом дивизионе Аргентины с «Ньюэллс Олд Бойз» и за сборную Аргентины.

Послезавтра, 18 декабря, 35-летний Месси и сборная Аргентины сыграют в финале чемпионата мира. Соперником команды Лионеля Скалони станет сборная Франции — действующий победитель турнира. Встреча на стадионе «Лусаил Айконик» начнётся в 18:00 мск.

Отметим, что Месси вместе с Аргентиной уже выходил в финал чемпионата мира в 2014 году, но тогда аргентинцы в дополнительное время проиграли Германии.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик: