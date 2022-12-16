Златко Далич: Марокко напоминает мне сборную Хорватии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич перед матчем за бронзовые медали чемпионата мира с командой Марокко высказался о сопернике. Встреча пройдёт завтра, 17 декабря (18:00 мск).



«Марокко напоминает мне нашу команду четыре с половиной года назад. Никто не ожидал от них выступления на таком уровне, но они добрались до встречи за третье место благодаря своему уровню и эмоциям. Они прибавляли от матча к матчу, я думаю, нас ждёт большая игра, более сложное противостояние, чем первая игра на групповом этапе.



Мы относимся к ним с большим уважением. Марокко демонстрирует единство и никого не боится», — приводит слова Далича Index.



Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.

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