Ковачич: в «Челси» все ждали, что мы с Зиешем вернёмся с ЧМ первыми

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич в преддверии матча за третье место на чемпионате мира со сборной Марокко высказался о сопернике. Встреча состоится завтра, 17 декабря (18:00 мск).
«Наши мысли сосредоточены на завтрашнем матче, уже после мы подумаем о встрече с болельщиками. Конечно, люди гордятся нами, мы хотим отплатить им и вернуться в Загреб с бронзой.
Африканским командам всегда тяжело играть, но сборная Марокко показала свой уровень. Я говорил с Хакимом Зиешем, все в «Челси» ждали, что мы вернёмся с чемпионата мира первыми, но мы остались на турнире почти до самого конца», — приводит слова Ковачича Index.
Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.
Мать Зиеша едет за рулём «Ламборджини»:
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