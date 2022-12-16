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Златко Далич надеется, что Лука Модрич сыграет на Евро-2024

Златко Далич надеется, что Лука Модрич сыграет на Евро-2024
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич надеется, что для 37-летнего полузащитника команды Луки Модрича чемпионат мира в Катаре не станет последним крупным турниром.

«Выступит ли Лука Модрич на Евро-2024? Надеюсь, что он останется с нами. Он должен быть важным членом нашей команды, я с нетерпением жду этого, но, разумеется, решение остаётся за ним», — приводит слова специалиста Index.

Завтра, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы уступили Франции — 0:2.

Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.

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