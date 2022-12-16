Златко Далич надеется, что Лука Модрич сыграет на Евро-2024

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич надеется, что для 37-летнего полузащитника команды Луки Модрича чемпионат мира в Катаре не станет последним крупным турниром.
«Выступит ли Лука Модрич на Евро-2024? Надеюсь, что он останется с нами. Он должен быть важным членом нашей команды, я с нетерпением жду этого, но, разумеется, решение остаётся за ним», — приводит слова специалиста Index.
Завтра, 17 декабря, сборная Хорватии встретится с Марокко в матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы уступили Франции — 0:2.
Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.
Модрич, Марсело и Ковачич искусно жонглируют теннисным мячом:
- 16 декабря 2022
-
20:11
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:10
-
18:09
-
17:56
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:25
-
17:16
-
17:13
-
17:10
-
16:54
-
16:54
-
16:41
-
16:40
-
16:34
-
16:26