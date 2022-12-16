Зоран Тошич: для меня Синиша Михайлович был кумиром. Горжусь, что работал с ним
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о сербском тренере Синише Михайловиче, который скончался сегодня, 16 декабря, на 54-м году жизни.
«Я в шоке. Для меня Синиша Михайлович был кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что имел возможность работать с ним и знать его как человека.
Синиша – один из примеров для меня в жизни. Мне очень жаль, что такое произошло. Мои соболезнования его семье», – сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В 2019 году Михайловичу поставили диагноз «лейкемия». Специалист прошёл лечение, после которого болезнь отступила. Весной 2022 года у него случился рецидив. Отметим, что всё это время Михайлович продолжал тренерскую карьеру.
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