Евгений Алдонин: матч Хорватия — Марокко за бронзу будет украшением чемпионата мира

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче чемпионата мира за бронзовые медали, в котором сойдутся сборные Марокко и Хорватии.



«Многие считают, что не нужно проводить матчи за третье место? Не согласен с этим. Чем больше матчей, тем лучше. Понятно, что хорваты уже были в финале, но марокканцы проявили себя безупречно и здорово. Думаю, этот матч за бронзу тоже будет украшением чемпионата», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Команды встретятся завтра, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы проиграли Франции — 0:2.



Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.