Евгений Алдонин: матч Хорватия — Марокко за бронзу будет украшением чемпионата мира

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче чемпионата мира за бронзовые медали, в котором сойдутся сборные Марокко и Хорватии.
«Многие считают, что не нужно проводить матчи за третье место? Не согласен с этим. Чем больше матчей, тем лучше. Понятно, что хорваты уже были в финале, но марокканцы проявили себя безупречно и здорово. Думаю, этот матч за бронзу тоже будет украшением чемпионата», – сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Команды встретятся завтра, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
В полуфинале «шашечные» крупно уступили Аргентине — 0:3, африканцы проиграли Франции — 0:2.
Обе команды выступали на групповой стадии в квартете F. В очном матче соперники не сумели открыть счёт.
- 16 декабря 2022
-
21:36
-
21:25
-
21:20
-
21:07
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:26
-
20:11
-
20:10
-
20:03
-
20:01
-
19:47
-
19:45
-
19:38
-
19:22
-
19:20
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:10
-
18:09
-
17:56