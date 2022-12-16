Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис объяснил, почему на чемпионате мира необходимо проводить матч за третье место

Канчельскис объяснил, почему на чемпионате мира необходимо проводить матч за третье место
Комментарии

Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис считает, что на чемпионатах мира необходим матч за третье место.

«А как выявить, какая сборная займёт третье место, а какая четвёртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвёртое. Третье место — это бронза. Должны выходить и выяснять всё на футбольном поле, в честном бою и честной игре», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче за третье место на чемпионате мира в Катаре сыграют сборные Хорватии и Марокко. Их игра состоится завтра, 17 декабря.

Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:

Хорватия — Марокко. Ловрен вернётся в «Зенит» без медали Хорватия — Марокко. Ловрен вернётся в «Зенит» без медали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022