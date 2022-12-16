Канчельскис объяснил, почему на чемпионате мира необходимо проводить матч за третье место

Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис считает, что на чемпионатах мира необходим матч за третье место.

«А как выявить, какая сборная займёт третье место, а какая четвёртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвёртое. Третье место — это бронза. Должны выходить и выяснять всё на футбольном поле, в честном бою и честной игре», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В матче за третье место на чемпионате мира в Катаре сыграют сборные Хорватии и Марокко. Их игра состоится завтра, 17 декабря.

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