Канчельскис объяснил, почему на чемпионате мира необходимо проводить матч за третье место
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Бывший российский нападающий Андрей Канчельскис считает, что на чемпионатах мира необходим матч за третье место.
«А как выявить, какая сборная займёт третье место, а какая четвёртое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч. Тогда уже будет ясно: кто занял третье, а кто четвёртое. Третье место — это бронза. Должны выходить и выяснять всё на футбольном поле, в честном бою и честной игре», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче за третье место на чемпионате мира в Катаре сыграют сборные Хорватии и Марокко. Их игра состоится завтра, 17 декабря.
Болельщики сборной Марокко исполняют Viking Clap на ЧМ-2022. Видеоролик:
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